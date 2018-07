Vendas totais da IMC crescem 29,7% no 4o tri, para R$326,2 mi

O resultado do fechado do ano mostra aumento 30,5 por cento ante 2011, informou a empresa do setor de varejo de alimentação nesta quarta-feira.

"Com o grande número de aberturas de novas lojas nesse último ano, boa parte delas encontra-se em processo de maturação, o que ajudará a aumentar as vendas nos próximos trimestres", disse a IMC, em comunicado.

Hoje, há 16 unidades em processo de abertura em aeroportos, e "algumas" em construção em shoppings centers, disse.

No quarto trimestre, a IMC abriu 19 novas lojas e fechou uma, encerrando o período com 350, 74 a mais que no mesmo período de 2011 e "superando ligeiramente" sua expectativa.

As vendas "mesmas lojas" (abertas há mais de um ano) atingiram 278,4 milhões de reais entre outubro e dezembro, alta de 13,8 por cento ante 2011, encerrando o ano com alta de 12,2 por cento, em um total de 958,4 milhões de reais.

Segundo a IMC, as vendas mesmas lojas em rodovias subiram 14 por cento, a 93,1 milhões de reais no trimestre.

"O segmento de shopping centers já apresentou uma melhora em relação ao último trimestre, mas ainda ficou um pouco abaixo da nossa expectativa", informou a empresa. No trimestre, houve um aumento de 2,5 por cento, para 58,9 milhões de reais.

Houve queda no número de consumidores, principalmente nas lojas com conceito Delicatessen, além de uma pequena redução no ticket médio das nossas lojas Express, compensados por um aumento no número de clientes, afirmou.

A empresa disse, ainda, que as novas marcas estão apresentando resultados acima do esperado, principalmente as marcas Batata Inglesa e J&C Delicias, na Colômbia.

"Acreditamos que nos próximos trimestres os nossos números serão positivamente impactados com a entrada das novas marcas nesse critério", afirmou, no documento.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Roberta Vilas Boas)