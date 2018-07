Vendaval arranca telhado de loja e fere 2 na Grande SP Duas pessoas ficaram feridas na tarde de hoje após um vendaval ter arrancado parte das telhas de uma loja de material de construção em Santo André, no ABC paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A rede da materiais de construção Telhanorte informou que um cliente e uma funcionário da lanchonete se feriram "aparentemente sem gravidade" após a queda de parte telhado da loja. Uma das telhas arrancadas pelo vendaval ocorrido na região caiu dentro da loja, atingido as vítimas. De acordo com a empresa, o cliente foi levado ao Hospital Brasil e a funcionária, ao Centro Hospitalar Municipal. Em nota, a Telhanorte ressaltou que a documentação da loja está em situação regular e que o último laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros é válido até outubro deste ano. "Por medida de segurança e de forma preventiva, a Telhanorte decidiu fechar a loja temporariamente, para que o Corpo de Bombeiros e a equipe de engenharia da rede possam fazer a avaliação necessária", diz o comunicado. A empresa informou que prestará toda a assistência necessária às vítimas do acidente.