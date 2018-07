Vendaval causa danos em ao menos 16 cidades do RS

Em diversas regiões do Estado as rajadas de vento passaram dos cem quilômetros por hora. Em Três Passos, o vento arrancou o telhado de dezenas de casas e também parte da cobertura do quartel da Brigada Militar e de um hospital. Os moradores de Santo Cristo, que já haviam sido castigados por um tornado em novembro do ano passado, voltaram a sofrer, desta vez com a ventania que arrancou telhados de dezenas de casas e um posto de gasolina e derrubou um silo de uma cooperativa.

Em Horizontina, cerca de mil casas ficaram danificadas.

Também houve relato de estragos em Tupanciretã, Tenente Portela, Santo Ângelo, Ibirubá, Santa Rosa, Campina das Missões, Carazinho, Getúlio Vargas e Bagé, na zona sul do Estado.

A queda de postes e de árvores sobre linhas de transmissão deixou cerca de cem mil residências sem energia elétrica por pelo menos algumas horas durante o dia em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Como a chuva forte da madrugada deu lugar a pancadas fracas, muitas famílias afetadas aproveitaram o dia para fazer reparos nas casas ou cobri-las provisoriamente com lonas.

A previsão do 8º Distrito de Meteorologia para amanhã indica possibilidade de pancadas de chuva forte em áreas isoladas do centro, oeste e norte do Rio Grande do Sul. A intensidade do vento varia de fraca a moderada com rajadas. A temperatura oscila de 13 graus, na madrugada, a 27 graus, à tarde.