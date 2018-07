Vendaval danifica ao menos 300 casas em Canela-RS

Outras 11 pessoas tiveram ferimentos sem gravidade após a passagem do vendaval com características de tornado, que durou cerca de 40 segundos. Os feridos foram atendidos no hospital de caridade de Canela e, em seguida, liberados.

O vendaval atingiu sete bairros do município: São José, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Vila Maggi, Vila do Cedro, Santa Marta e Leodoro de Azevedo. Nesses locais, mais de 250 árvores de grande porte foram arrancadas devido ao temporal.

Segundo classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojados, aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.

Em Gramado, o mau tempo derrubou árvores e destelhou casas. Apesar disso, a Defesa Civil Estadual não registrou graves ocorrências na cidade. Os estragos nos dois municípios ainda estão sendo contabilizados.

Energia

Até as 18 horas de hoje, 22 mil clientes da Rio Grande Energia (RGE) estavam sem energia elétrica em Canela. Não ha previsão para o restabelecimento do serviço. No início da tarde, a energia para os 130 consumidores afetados em Gramado já havia sido normalizada, segundo informou a concessionária.

A Defesa Civil Estadual informou que um comitê de gerenciamento de crise foi formado hoje para prestar atendimento às vítimas. O grupo é composto por integrantes da Defesa Civil, do Executivo Municipal e do Corpo de Bombeiros.