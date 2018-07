Vendaval deixa 3,4 mil desabrigados no RS

O levantamento foi divulgado pela Defesa Civil no final da tarde desta terça-feira. Os municípios de Ibirubá, Santo Cristo e Vila Nova do Sul decretaram situação de emergência, e os de Horizontina, Campina das Missões, Tupanciretã e Três Passos já informaram que também vão recorrer à medida. A Divisão de Apoio às Comunidades Atingidas está organizando com as prefeituras a distribuição de dez mil telhas, 20 rolos de lonas plásticas e mil cestas básicas.

A chuva desta terça-feira atrapalhou o trabalho de reconstrução dos telhados em toda a região. Segundo o prognóstico do 8º Distrito de Meteorologia, o tempo segue nublado com pancadas de chuva no norte e nordeste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e passa a parcialmente nublado no restante da semana.