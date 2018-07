Vendaval deixa mais de 3 mil alunos sem aulas no RS Um temporal, acompanhado de fortes ventos, causou estragos no município de Taquara, no Rio Grande do Sul, no fim da tarde de ontem, deixando sem aula hoje 3.610 estudantes de sete escolas, segundo a prefeitura da cidade. Ainda não há previsão para o retorno das aulas. Além das escolas, foram atingidas casas de professores e de alunos. Ninguém ficou ferido.