Vendaval derruba árvores e causa estragos em Campinas

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o vento chegou a 81,6 quilômetros por hora. "É importante estar claro que isso ganha a classificação de vendaval. Tornados têm condições de formações muito diferentes do vento que vimos hoje e possuem velocidade acima de 120 quilômetros por hora", disse o diretor associado do Cepagri, Hilton Silveira Pinto.

O vento assustou quem estava pela rua e foi pego de surpresa, assim que o céu ficou carregado. "Com tanta coisa que a gente vê acontecendo na natureza, dá um certo medo de ser um tornado, uma coisa mais séria", afirmou a vendedora Ana Rosa Pereira, de 33 anos.