Vendaval derruba torres de energia em Ilha Solteira (SP)

Segundo a empresa, a maioria das torres - que fazem parte das linhas Ilha Solteira-Araraquara, Ilha Solteira-Bauru e Ilha Solteira-Água Vermelha, caiu sobre o rio Paraná. A CTEEP informou, em nota, que "houve momentaneamente interrupção do fornecimento de energia elétrica para a subestação de Selvíria, localizada no Mato Grosso do Sul e de propriedade da distribuidora Enersul". Ainda, segundo a empresa, "em função do remanejamento de cargas para outras linhas de transmissão regionais, não houve mais interrupções".

O vendaval também atingiu algumas linhas de distribuição das empresas Elektro, em São Paulo, e Enersul, no Mato Grosso do Sul. A energia na cidade de Selvíria foi interrompida, mas restabelecida na manhã de hoje. Na cidade de Ilha Solteira, a suspensão de energia foi parcial.