Vendaval destelha casas e derruba árvores no RS Um forte vendaval, com queda de granizo, que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde de ontem causou estragos em vários municípios. O temporal derrubou árvores, postes de iluminação e destelhou casas e estabelecimentos comerciais. A ventania chegou a alcançar 100 quilômetros por hora em Santa Maria e foi causada por uma frente fria que estava sobre a região, segundo a Defesa Civil do Estado. As cidades mais atingidas pelo vendaval e o temporal de granizo foram Frederico Westphalen, no norte do Estado, Salto do Jacuí e Santa Maria, onde muitas casas foram totalmente destelhadas. O vendaval também provocou a queda de árvores e postes de energia elétrica, deixando às escuras grande parte das cidades de Frederico Westphalen, São Pedro do Butiá, São Paulo das Missões, Salvador das Missões, Mussum, Ametista do Sul, Salto do Jacauí, Vespasiano Correia, Nova Bassano, Três Coroas e Santa Maria. De acordo com a Defesa Civil, apenas uma pessoa ficou ferida após cair do telhado, quando tentava colocar lonas para proteger a casa contra a chuva, em Salto do Jacuí. Outras 14 pessoas tiveram escoriações na mesma cidade, de acordo com o órgão.