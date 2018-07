Vendaval e chuva derrubam árvores em Campinas-SP

Segundo a família, a vítima saía de casa no momento da queda. O tronco da árvore danificou ao teto do veículo e feriu a arquiteta na cabeça. O diretor regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, alerta para os riscos de queda de árvores, muros e deslizamentos de terras. "O acumulado de chuva deixa o solo saturado e o vento aumenta o risco de ocorrências."

O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), registrou ventos de até 50,2 km/h durante a tarde. No início da semana, sete cidades entraram em estado de atenção na região de Campinas por causa das chuvas que começaram a atingir a localidade em maior intensidade no último final de semana. Nesta quarta, apenas Valinhos permanecia em estado de atenção por causa do alto volume de chuvas e riscos de desabamento e deslizamentos de terras. Em Capivari, uma das cidades mais afetadas no final de semana, 15 famílias permaneciam desalojadas e 3 desabrigadas por causa da cheia do rio. O Rio Capivari, que em média tem 80 centímetros na altura em que corta da cidade, atingiu 2,70 metros no domingo.