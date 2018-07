Vendaval fere 15 pessoas em cidade da região central do RS

Uma chuva de granizo destelhou cerca de 80% das casas e feriu pelo menos 15 pessoas no município de Salto do Jacuí, na região central do Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira. A devastação foi provocada pelo vento e por pedras de gelo de tamanho equivalente aos de bolas de pingue-pongue, que caíram durante cerca de dez minutos, segundo descrição dos moradores. Veja também: Com mais uma morte, Minas conta 25 vítimas das chuvas Todas as notícias sobre vítimas das chuvas A maioria dos feridos sofreu escoriações provocadas por pedaços de paus e telhas ou por quedas. Airton Valdomiro da Silva, de 37 anos, foi levado a um hospital de Cruz Alta, onde os médicos constataram que ele sofreu cortes na testa e afastaram a suspeita de traumatismo craniano. Cerca de 30 famílias ficaram desabrigadas. As demais passaram o dia consertando suas casas. Muitas delas formaram filas diante da Secretaria de Obras para se credenciar ao recebimento de lonas e telhas. A Defesa Civil do Estado enviou sete carretas de telhas, colchões e cestas básicas para o município de 13 mil habitantes. Outros municípios da região, entre os quais Santa Maria, também sofreram danos como quedas de postes e árvores e destelhamento de casas provocados por vendavais na noite de quinta-feira.