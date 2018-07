Vendaval interrompe travessia de balsas em Ilhabela Turistas e moradores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, ficaram impossibilitados de sair do arquipélago por volta das 14h desta quarta-feira, 24, devido a um vendaval que atingiu a região e que provocou a paralisação das balsas que fazem a travessia para o continente, em São Sebastião. Diversos motoristas, nos dois sentidos, desistiram de aguardar a retomada do serviço já que não havia previsão do reinício da travessia.