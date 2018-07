Vendaval no RS durou 1 minuto e destelhou 100 casas O temporal que atingiu no fim da noite as cidades de Canela e Gramado, na região serrana do Rio Grande do Sul, foi acompanhado de ventos que chegaram a 100 quilômetros por hora. Segundo a Defesa Civil estadual, cerca de 100 residências foram destelhadas em apenas um minuto. O incidente deixou 11 feridos leves em Canela, o município mais afetado.