Vendedor leva tiro após reagir a assalto em SP

O homem foi abordado quando buscava seu carro em um estacionamento na avenida Vautier. Segundo testemunhas, a vítima entrou no local para retirar seu carro com uma mochila, onde estava o dinheiro.

Os disparos foram ouvidos por policiais militares que passavam de moto pela avenida. Um dos suspeitos foi detido dentro de um restaurante e outro em um terreno baldio do outro lado da rua.

Na mochila da vítima foram encontrados R$ 93.890,10 em dinheiro, quatro celulares, uma carteira com documentos pessoais e dez dólares, além do revólver usado no assalto.

O vendedor foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora do Pari e depois transferido para um hospital particular, onde será submetido a uma cirurgia, pois o tiro atingiu sua coluna.

O caso foi registrado na 1ª Central de Flagrantes (Centro).