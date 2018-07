Vendedora ambulante dá à luz em plena folia A vendedora ambulante Lúcia Simões, de 36 anos, passou por um grande susto nesta manhã, enquanto vendia "geladinhos" (sorvetes embalados por sacos plásticos) no Circuito Batatinha (Pelourinho). Grávida de oito meses do sétimo filho, Lúcia entrou em trabalho de parto no meio do circuito, às 11h25. O socorrista Jorge Luis Ribeiro, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi quem atendeu a ambulante. "Ela se queixava de dores e, quando vi, o bebê já estava saindo". Encaminhada para o posto de saúde do Terreiro de Jesus, Lúcia deu à luz, dez minutos depois, uma menina "linda e saudável", segundo a obstetra Simone Moura. "Já vi que vai ser festeira", brincou Lúcia, com a equipe que a atendeu. Mãe e filha passam bem e foram levadas a uma maternidade logo depois do parto.