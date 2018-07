Vendidas peças de Jackson e de Bergman Um par de botas que seria usado pelo cantor Michael Jackson no seu retorno aos palcos foi leiloado por US$ 14.650 em um evento beneficente em prol da Fundação Norte-Americana de Pesquisa para a aids (amFar). No total, os organizadores conseguiram US$ 1,1 milhão. Na Suécia, um outro leilão promovido pela Bukowsi com peças pessoais do diretor de cinema Ingmar Bergman faturou 1,7 milhão. O destaque ficou para uma reprodução do Teatro Real Dramático de Estocolmo, o popular Dramaten, vendido por 100 mil. Também foi vendido o jogo de xadrez utilizado no longa-metragem O Sétimo Selo, pelo mesmo valor.