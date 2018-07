Veneza ganha veículos menos poluentes

Os tradicionais vaporettos, ônibus aquáticos que circulam nas linhas de transporte coletivo em Veneza, na Itália, foram repaginados e ganharam uma versão com baixa emissão de poluentes. As autoridades municipais inauguraram ontem dez veículos, que chegaram equipados com motores de última geração. A emissão de dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio foi reduzida em 30% nos novos veículos, que também são mais silenciosos.

Já a poluição derivada de materiais particulados (fuligem) chega a ser 50% menor. Segundo a prefeitura de Veneza, outros nove vaporettos com baixa emissão de poluentes devem entrar em circulação na cidade a partir de maio. O Ministério do Meio Ambiente da Itália financiou 70% dos custos da substituição.