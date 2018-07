Veneza sedia protesto de grupo ambientalista Ativistas do Greenpeace realizaram ontem um protesto na cidade italiana de Veneza. Com três botes infláveis na Praça San Marco, os manifestantes chamaram atenção para os últimos dados científicos sobre o futuro da cidade: relatório das Nações Unidas afirma que por causa das alterações no clima toda a região estará submersa em cerca de 60 anos.