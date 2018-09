Venezuela anuncia doações a vítimas da chuva em PE

Até esta tarde, o número de mortos por causa de chuvas chega a 51 em Alagoas e Pernambuco. O número de desabrigados e desalojados nos dois Estados é de aproximadamente 160 mil, segundo a Defesa Civil de cada região. Apesar da destruição e das dificuldades em conseguir água potável e energia elétrica, em muitas cidades, a população trabalha duro para tentar resgatar alguns bens e reconstruir a vida. As doações de roupas, alimentos, água e material de higiene e limpeza continuam chegando às cidades afetadas, com o apoio do Exercito, Bombeiros e Polícia Militar.

Em Barreiros, na Mata Sul pernambucana, o hospital de campanha montado pela Aeronáutica, desde a última quarta-feira, atingiu nesta tarde, a marca de 250 atendimentos. De acordo com o coordenador da operação, o médico e coronel Jorge Viana Annibal, a maior parte dos atendimentos até o momento são de casos envolvendo ferimentos infeccionados, mal estar em idosos e gestantes, febre, diarreia e vômito.

As equipes médicas se preparam para receber, nos próximos dias, casos de hepatite, leptospirose e cólera, doenças provocadas por águas contaminadas. A equipe é formada por 14 médicos e 20 técnicos em saúde. Esta mesma unidade esteve durante 135 dias no Haiti, após o grande terremoto de 7 graus na Escala Richter, ocorrido em 12 de janeiro deste ano.