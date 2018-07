Venezuela e Fúria avançam às oitavas Espanha e Venezuela avançaram à próxima fase do Mundial Sub-20. A Fúria fez 2 a 0 na Nigéria, enquanto os sul-americanos enfiaram 8 a 0 no Taiti, em jogos válidos pelo Grupo B - resta uma rodada para o fim. No Grupo A, Itália 2 x 1 Trinidad Tobago e Egito 1 x 2 Paraguai.