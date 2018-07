Venezuela expropria 31 fazendas em vários Estados

O Instituto Nacional de Terras da Venezuela e a Guarda Nacional ocuparam nos últimos dias 31 propriedades agrícolas situadas em diversos Estados, entre elas uma fazenda do líder opositor Manuel Rosáles, atualmente exilado no Peru.

Os funcionários e militares venezuelanos tomaram mais de 19 mil hectares, dizendo que seus títulos de propriedade não cumpriam os requisitos exigidos. Segundo o ministro da Agricultura, Elías Jaua, as ações são parte de uma política de recuperação de terras "ociosas". O ministro fez o anúncio após a Fedecámaras, principal órgão de representação dos empresários venezuelanos, denunciar o que chamou de tomada ilegal de terras no Estado de Guárico, região central da Venezuela. Juan Manuel González, da Fedecámaras, disse que as terras tomadas em Guárico produzem uma grande quantidade de milho ou são usadas na criação de gado.

Segundo o governador opositor do Estado de Zulia, Pablo Pérez, a fazenda La Milagrosa, de Manuel Rosales, foi ocupada no domingo pela Guarda Nacional em um ato que ele qualificou de "assalto".

Jaua disse à imprensa que na parte sul do Lago de Maracaibo (oeste), nos Estado de Zulia, Mérida, Trujillo e Táchira, 16 propriedades foram expropriadas. No Estado de Guárico, foram ocupadas nove propriedades e em Barinas (centro-oeste), seis. Ele acrescentou que no Estado de Zulia estão sendo verificados os títulos de propriedade de outra 12 fazendas.

"Estamos atuando dentro da lei. Ninguém, seja da oposição ou do governo, poderá se escudar em sua posição de líder político para infringir as leis da república", declarou o ministro.

Desde que o presidente Hugo Chávez assumiu o poder, em 1999, mais de 2,5 milhões de hectares sofreram intervenção. Os críticos dizem que essa política aumentará a dependência venezuelana das importações de alimentos, pois, segundo eles, as fazendas expropriadas tornaram-se terras improdutivas sob o controle do governo.

PRESSÃO

Sindicalistas venezuelanos denunciaram ontem que membros da Guarda Nacional ocuparam empresas estatais no país para evitar protestos trabalhistas por atrasos nos pagamentos. O governo venezuelano justificou a medida dizendo tratar-se apenas de uma simulação para garantir a segurança das instalações.