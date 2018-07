Venezuela fecha todos os Mc Donald's do país por 48 horas

O governo da Venezuela decidiu fechar todos os restaurantes da rede McDonald's no país por 48 horas, alegando irregularidades tributárias. O diretor da Receita Federal venezuelana, José David Cabello, disse que há problemas nos balanços da rede americana de fast-food e também nos impostos recolhidos pela empresa. Os 115 restaurantes McDonald's da Venezuela foram fechados na quinta-feira, 9, e permanecerão assim até sábado. O presidente venezuelano Hugo Chávez é conhecido por ser um crítico feroz dos Estados Unidos e recentemente havia fechado temporariamente os escritórios na Venezuela de outra multinacional americana, a Pepsi. Chávez também determinou a nacionalização das operações de empresas de petróleo americanas que operavam no país. No mês passado, tanto a Venezuela como a Bolívia expulsaram seus respectivos embaixadores americanos, acusando Washington de interferir em assuntos internos da Bolívia. O governo americano respondeu expulsando os embaixadores dos dois países de Washington e bloqueando os ativos que três aliados de Chávez têm nos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.