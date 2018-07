Venezuela não descarta desvalorização do bolívar, diz ministro

Falando a jornalistas durante uma breve viagem para Nova York, o ministro Rodriguez previu que a taxa de inflação encerrará 2009 perto dos 28 por cento e continuará elevada em 2010, até a Venezuela estiver apta para reduzir sua dependência de alimentos e bens importados.

A taxa cambial venezuelana de 2,15 bolívares por dólar norte-americano é considerada insustentável por economistas, os quais dizem que o presidente Hugo Chávez precisará eventualmente desvalorizar a moeda para contrabalançar uma queda nas receitas.

Rodriguez visitou Nova York para participar da conferência da Organização das Nações Unidas sobre crise financeira. No entanto, ele não pôde discursar no evento porque seu vôo sofreu um atraso por problemas com o visto.

(Reportagem de Walter Brandimarte)