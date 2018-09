Ventana Gold pede a acionistas que aceitem oferta de Eike

Pela oferta da AUX, de pouco mais de 13 dólares por ação, o negócio poderia alcançar aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. A AUX já é a maior acionista da Ventana, com cerca de 20 por cento do capital, mas busca o controle da companhia que possui direitos de exploração da área de La Bodega, na Colômbia, um dos ativos de exploração de ouro mais promissores do país.

"Depois de um longo processo, e considerando as alternativas, nós estamos felizes em termos chegado a um acordo amigável com Eike Batista e sua equipe", afirmou Richard Warke, presidente do conselho da Ventana, em comunicado.

"Eles são um grupo muito talentoso e com grandes planos para construir uma nova companhia de ouro focada na América Latina. Eu desejo a Eike e seu time o melhor no futuro com a Ventana e peço a todos os acionistas que apóiem a oferta apresentada", acrescentou Warke.

Segundo a Ventana, a oferta da AUX representa 30,2 por cento de prêmio sobre o valor de fechamento das ações da empresa em 16 de novembro, véspera do anúncio pela EBX, a holding de Eike Batista, de que pretendia fazer uma proposta para comprar o capital da companhia canadense que ainda não possuía.

O prazo final para adesão à oferta é 2 de março. A proposta só terá validade se pelo menos 50 por cento das ações em circulação, excluindo a parte já pertencente à AUX, forem incluídas no processo.

A Ventana, no entanto, poderá durante o período da oferta responder a propostas maiores que venha a receber, e a empresa de Eike terá o direito de cobrir tais propostas.

Além de ouro, a área de La Bodega, na Colômbia, possui prata e cobre. A Ventana também possui direitos sobre outro lote colombiano, chamado Cal-Vetas.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)