Ventania danifica casas e deixa feridos no Estado de SP

Em Nova Odessa, na região de Campinas, 120 casas ficaram destelhadas. O número de queda de árvores em Paulínia, no interior de São Paulo, chegou a 18, e em Sumaré, 10 árvores caíram devido ao mau tempo. Na cidade de Jundiaí, um supermercado foi destelhado, enquanto que em Atibaia o barracão de uma fábrica desativada foi interditado devido ao risco de queda de uma das paredes.

Em Santo André, na região do ABC paulista, uma escola particular teve o teto arrancado pela manhã. Parte da estrutura que desabou acertou uma van escolar que estava na rua. Não houve feridos. A ventania fez ainda com que diversos galhos de árvores caíssem na região e interrompessem o fornecimento de energia elétrica de alguns moradores da Vila Metalúrgica das 11h18 às 15h44.

Na zona sul de São Paulo, os ventos chegaram a 67 km/h, segundo medição do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Em Guarulhos, na Grande São Paulo, foram registrados ventos de 57 km/h.