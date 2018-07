Ventania provoca estragos em SP e no PR

A chegada de uma frente fria provocou ventos de até 67,6 km/h na capital, na manhã de ontem. O vendaval derrubou árvores, trouxe chuva e causou o corte de energia elétrica em algumas regiões da cidade. Em Santo André, no ABC, a cobertura da quadra de uma escola particular caiu. Não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros da capital atendeu a pelo menos 42 chamados relacionados a quedas de árvores. Uma árvore que caiu no pátio do Hospital Edmundo Vasconcelos, na Rua Borges Lagoa, no Ibirapuera, zona sul, atingiu um carro que estava estacionado. Ninguém ficou ferido. Na Avenida José Carlos Pace, em Interlagos, também na zona sul, a queda de uma árvore bloqueou a via sentido centro, segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET).

Por causa do mau tempo, oito voos foram desviados do Aeroporto de Congonhas para outros Estados. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 154 voos programados até as 15 horas, 32 sofreram atrasos e 17 foram cancelados. O aeroporto operou por instrumentos das 8h às 14h.

Em Santo André, o vendaval destelhou a Escola Cecília Meirelles, na Vila Metalúrgica, por volta das 11 horas. Ninguém se feriu. De acordo com a Defesa Civil, o telhado cobria a quadra de esportes. A escola foi interditada durante a tarde para reparos na rede elétrica, que também sofreu danos. A cidade registrou 22 ocorrências de queda de árvores.

De acordo com o meteorologista Jonathan Cologna, do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital, ventanias normalmente estão associadas a fortes chuvas. "Mas o que aconteceu hoje (ontem) foram chuvas fortes, porém rápidas e isoladas", disse. Para hoje, a previsão é de céu encoberto com sensação de frio e chuvas leves. A possibilidade de ventos fortes como os de ontem é pequena.

INTERIOR

Pelo menos cinco cidades da região de Campinas registraram prejuízos com o vendaval de ontem. Em Nova Odessa, a ventania provocou estragos em 120 casas do Jardim São Francisco. Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi danificada. Ao menos 12 casas ficaram totalmente destelhadas. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil em Campinas, Sidnei Furtado, foram registradas quedas de 18 árvores, dois painéis e um muro em Paulínia; 11 árvores em Campinas e dez em Sumaré. Em Jundiaí, um supermercado e uma casa ficaram destelhados e a fachada de um banco caiu. Não há registro de feridos.

Cerca de 300 pessoas precisaram abandonar suas casas durante a madrugada de ontem, em razão de fortes chuvas e vendavais em várias regiões do Paraná. De acordo com a Defesa Civil, o município mais atingido foi União da Vitória, no sul do Estado. Ali, 58 pessoas estão abrigadas num ginásio e 200 tiveram de ir para a casa de parentes. Eles moram às margens do Rio Iguaçu, que subiu mais de cinco metros acima do normal.

Em Prudentópolis, também no sul, 25 pessoas ficaram desabrigadas e outras 70 foram para casas de parentes. No noroeste, Umuarama teve 27 casas danificadas pelos fortes ventos. Em todo o Estado, a Defesa Civil contabilizou danos em 233 residências, afetando 2.975 pessoas.

COLABORARAM TATIANA FÁVARO E EVANDRO FADEL