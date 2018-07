Ventanias provocam transtornos no Rio Grande do Sul Um temporal com chuva e rajadas de vento derrubou árvores e postes e arrancou telhados em diversas cidades do Rio Grande do Sul na madrugada de hoje. Ao amanhecer, mais de cem mil residências de diversos municípios da região leste do Estado estavam sem energia elétrica. No início da noite de hoje ainda havia cerca de 40 mil casas às escuras.