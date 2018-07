Vento causa sensação térmica de -21ºC em SC

Em Santa Catarina, o ar frio e seco de origem polar no Sul do Brasil causou frio ainda mais intenso, com o registro de geada de intensidade moderada a forte em boa parte do Estado. Em Bom Jardim da Serra, no Planalto Sul, a temperatura de -9,2ºC, com o vento de intensidade fraca a moderada (20km/h), causou sensação térmica de -21ºC.

Na cidade de Urupema, também no Planalto Sul, os termômetros registraram a marca de -8,4ºC. Em São Joaquim, a mínima chegou a -3,7ºC e no Morro da Igreja foram registrados 1,6ºC, segundo o Inmet.

No Rio Grande do Sul, entre as 34 estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 18 tiveram temperaturas negativas até as 5h, segundo o órgão. Em Guaraí, os termômetros registraram -6,3ºC. Já a capital, Porto Alegre, teve a marca de 1,3ºC, segundo o Inmet.

De acordo com a Somar Meteorologia, foram registradas temperaturas negativas em Urupema, na serra gaúcha, onde a mínima foi de -8,1ºC e a sensação térmica foi de -15ºC. Em Quaraí, a mínima foi de -5,2ºC às 5 horas da manhã. Em Vacaria, os termômetros marcaram -4,0ºC e sensação de -14ºC, segundo a Somar. No Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu registrou -1,3ºC e em Curitiba, a mínima chegou a 6,6ºC, segundo o Inmet.