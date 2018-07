Vento forte interrompeu balsas em Ilhabela, diz Dersa O diretor de operações da Dersa, João Henrique Poiani, explicou nesta sexta-feira, 26, que o serviço de balsas que liga Ilhabela a São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, teve sua operação interrompida em razão dos fortes ventos que atingiram a região nos dois últimos dias. O serviço foi retomado perto das 7h30 de hoje, após 20 horas de paralisação. Às 18h, o serviço operava com quatro embarcações, com uma média de 30 minutos de espera, média normal para a travessia.