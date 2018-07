Vento paralisa serviço de balsas São Sebastião-Ilhabela Ventos de até 57 km/h paralisaram no início da tarde desta segunda-feira, 29, o serviço de travessia por balsas entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, deixando moradores e turistas isolados no arquipélago das 12h40 até as 14h20. Segundo a Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), responsável pelas travessias litorâneas, as embarcações pararam de funcionar quando os ventos atingiram 49 km/h no Canal de São Sebastião.