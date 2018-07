Ventos chegam a 142 km/h em SC, diz Defesa Civil A cidade de Caibi, em Santa Catarina, registrou nesta manhã ventos de 142,5 quilômetros por hora, de acordo com relatório da Defesa Civil. Além do vento forte, o granizo e o temporal também causaram prejuízos no Estado neste fim de semana. Segundo o órgão, nos últimos dois dias, 29 municípios das regiões oeste, meio-oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e sul foram afetados.