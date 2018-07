Ventos chegaram a 92 km/h em Santos-SP

A Defesa Civil de Santos registrou diversas ocorrências durante a madrugada. Entre as ruas Gauibê e Pirajá da Silva, na altura do número 575, uma das árvores caiu em cima de um carro e provocou interrupção total de energia na região. No morro Santa Maria, as quedas atingiram um barraco. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o órgão, choveu 30,4 milímetros das 00h00 às 06h00 desta segunda. A velocidade máxima dos ventos (92 km/h) foi registrada à 01h40. Apesar da tempestade, não houve pontos de alagamentos na cidade.