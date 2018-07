Ventos de 60 km por hora atingem Curitiba

Na área central uma malha que cobre uma obra em construção chegou a se desprender e ficou enroscada em galhos de árvores provocando uma pequena confusão até sua retirada; no bairro Campo Comprido uma placa de propaganda precisou ser retirada pelos Bombeiros pois estava prestes a despencar sobre pedestres e no bairro Ahú houve quedas de árvores que bloquearam ruas.

Na Região Metropolitana as cidades mais atingidas foram Pinhais, onde os ventos chegaram a 67 quilômetros por hora, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais os ventos chegaram a 77 quilômetros e no litoral, em Guaratuba, 60 quilômetros por hora.

Segundo o Simepar, a frente fria que provocou a ventania e chuvas está se deslocando para a Região Sudeste. Já as chuvas que caíram no interior do Estado deixaram 2.460 pessoas desalojadas. O município mais atingido foi Santo Antônio do Sudoeste com 1.200 desalojados.