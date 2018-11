Ventos de 65 km/h derrubam árvores e postes em MS

O temporal começou por volta de 12h desta segunda-feira e teve duração de quase 30 minutos, castigando a região oeste do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 15 famílias tiveram as moradias totalmente destelhadas e ficaram desabrigadas. Vários postos de combustíveis com coberturas metálicas, também ficaram descobertos.

A grande quantidade de árvores antigas que caiu devido à pouca profundidade das raízes impediu o tráfego em três das principais avenidas que dão acesso ao centro. A empresa de Eletricidade de Mato Grosso do sul (Enersul) e o Corpo de Bombeiros convocaram os funcionários de folga para a recuperação mais rápida dos estragos.