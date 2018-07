Ventos derrubam torres de energia no Paraná

Além de ventos, chuvas fortes e contínuas também levaram problemas para alguns municípios entre ontem e hoje. Em Santo Antonio do Sudoeste, cerca de 300 famílias precisaram ser retiradas rapidamente das casas que ficam às margens dos rios Aurora, Santo Antonio e Cedro.

De acordo com o prefeito Ricardo Ortina, muitas pessoas foram levadas para o Centro Social, onde passaram a noite. Ele estima que hoje, com as águas baixando, todas já poderiam retornar para as residências, mas a prefeitura estava distribuindo cestas básicas e cobertores, visto que muitos objetos foram perdidos.

Em Francisco Beltrão, também no sudoeste, o Simepar registrou 72 milímetros de chuva entre a meia noite e as 15 horas de hoje. A média para o mês de agosto no município é de 110 milímetros. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Marrecas transbordou e atingiu de forma mais grave os bairros Kennedy, Industrial e Miniguaçu, fazendo com que 40 famílias deixassem as casas.