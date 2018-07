Ventos do interior agravam incêndios na Austrália

Centenas de pessoas precisaram deixar suas casas por causa dos incêndios no sudeste da Austrália, enquanto outros não tiveram escolha senão se refugiar nas suas próprias moradias, acuados pelo avanço das chamas. Em alguns lugares, a temperatura chegou a 45ºC.

Mas o clima melhorou ao anoitecer na costa leste da Austrália, e em algumas localidades a temperatura caiu 20ºC em questão de horas, e isso pode contribuir para o combate aos incêndios.

"É meio que um festival itinerante, com muitos incêndios ainda sendo identificados", disse Shane Fitzsimmons, comissário de incêndios do Estado de Nova Gales do Sul (NGS), alertando que o alívio irá durar apenas alguns dias, antes que o calor regresse com os ventos do interior.

As condições atuais são semelhantes às do "sábado negro" de 2009, quando incêndios florestais no Estado de Victoria mataram 173 pessoas e deixaram prejuízos de 4,4 bilhões de dólares.

Desta vez, a onda de incêndios começou há uma semana, e atinge cinco dos seis Estados australianos. Mais de 137 focos foram registrados em NGS, o mais populoso Estado australiano, e nas florestas em torno de Canberra, a capital nacional.

Cerca de cem casas, a maioria na ilha da Tasmânia (sul), foram destruídas por incêndios nos últimos dias, e muita gente ainda está desaparecida nas áreas afetadas.

Mais de 40 incêndios estavam descontrolados na terça-feira, e em alguns casos há suspeita de autoria criminosa. Milhares de bombeiros trabalham auxiliados por mais de 60 aviões-tanque.

Cinco áreas no sul de NGS foram declaradas em situação de calamidade, com os moradores sendo orientados a se retirarem. "Pegamos os álbuns de fotos, malas, roupas e joias, e conseguimos sair enquanto podíamos", disse Hallie Fernandez, dona de uma pensão na localidade de Brogo.

Em Sydney, maior cidade da Austrália, onde a temperatura alcançou 41,8ºC, milhares de pessoas rumaram para as famosas praias locais, enquanto no zoológico tratadores davam banho de mangueira nos animais.

O calor também causou um incêndio em uma instalação de pesquisas nucleares no sul de Sydney, por causa do superaquecimento dos cabos em uma subestação elétrica próxima. Na zona norte da cidade, milhares de casas tiveram falta de energia em decorrência do excesso de demanda.