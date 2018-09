Ventos e chuvas fortes atingem o Paraná Ventos e chuvas fortes, acompanhadas de granizo, entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje provocaram destruição em vários municípios do Paraná, danificando cerca de mil domicílios e afetando pelo menos oito mil pessoas, de acordo com balanço parcial da Defesa Civil do Estado. Cerca de 70 mil residências ficaram sem energia elétrica.