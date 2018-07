Ventos no Rio atingiram 69 km/h, diz Inmet Os ventos que atingem a cidade do Rio de Janeiro hoje chegaram a 69 km/h durante o período da manhã, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os fortes ventos foram registrados na estação do instituto em Marambaia, na zona oeste da cidade, às 8h e às 9h.