Ventos que atingiram SP foram previstos 48 horas antes As rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de ontem foram previstas com 48 horas de antecedência pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O aviso foi encaminhado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, responsável pelos alertas de mudanças de tempo enviados para todos os Estados do País, segundo informa o meteorologista e coordenador do Grupo de Previsão do Tempo do Cptec, Gustavo Escobar.