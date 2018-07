Vera muda, mas mantém espírito crítico Marina Dantas Allegro, de 16 anos, está "incomodada" com a Escola Vera Cruz, onde cursa o 3.º ano do ensino médio. Segundo ela, a proposta pedagógica do colégio da zona oeste "mudou um pouco de uns tempos para cá" por ter priorizado cada vez mais o vestibular - a escola não está entre as primeiras no Enem.