Verão em cores

A tendência forte para o verão, segundo o hairstylist Marco Antônio de Biaggi, do MG Hair, são as "invisible highlights", mechas finíssimas, que partem da raiz até as pontas do cabelo, a exemplo da modelo Ana Beatriz Barros. "Feitas com papel alumínio, misturam-se à cor de fundo do cabelo e o resultado fica bem natural." Para destacar o efeito, o corte repicado e com franja é o mais indicado. "As loiras devem optar pelas mechas platinadas e no tom camomila, e as morenas devem escolher nuances, como âmbar dourado e o iced coffee."

Já Branca di Lorenzo, colorista do Crystal Hair, badalado salão do Rio, é quem assina o vermelho incandescente das madeixas de Camila Morgado. Segundo Branca, a clientela cresceu cerca de 20% no último ano, em busca do tom avermelhado da atriz. De acordo com a expert, manter o ruivo vivo e sempre belo não é tarefa fácil. "No verão, a cor não resiste por muito tempo. O ideal é usar produtos que a prolonguem." É tendência, diz, o acobreado levemente avermelhado, com um toque de dourado, como o da atriz. No cabelo da cliente Carolina Furghestti, misturou loiro dourado com loiro acobreado e vermelho acobreado, resultando numa cor que valorizou sua pele clara.

E as loiras? Na pele da personagem da nova novela da Globo, Insensato Coração, a atriz Deborah Secco vai surgir com longas e platinadas madeixas. A transformação ficou a cargo do hairstylist Marcos Proença. "Usei luzes clássicas que partem a um centímetro da raiz. Antes ela estava com o cabelo natural e com luzes douradas mais discretas. Fomos clareando gradativamente até ficar platinado. O comprimento também mudou com o uso de megahair".

Proença também destaca o "ombré hair" para a temporada quente. A técnica, que deixa a raiz escura e os fios bem mais claros a partir do lóbulo da orelha até as pontas, ganhou uma legião de fãs, graças à atriz Drew Barrymore.

Apesar da morenice estar em alta, o verão é a temporada dos loiros. Se a ideia é mudar radicalmente, ouse na cor e no corte. A sugestão de Rodrigo Ferreira, do Studio W, é um tom quase platinado com a raiz um pouco mais escura. "Essa cor é indicada para o tom de pele rosado, caso contrário, dá uma aparência abatida."

SERVIÇO:

BRANCA DI LORENZO: TEL.: (21) 2513-2000; MARCO ANTONIO DE BIAGGI: TEL.: 3068-9035; MARCOS PROENÇA: TEL.: 3081-6218; RODRIGO FERREIRA: TEL.: 3823-2233.

