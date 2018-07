Na primeira quinzena do mês de abril, apesar do término do verão, as chuvas já excederam o esperado para todo o mês (76 milímetros), com acumulado de 84,5 milímetros. De acordo com previsão do CGE, o outono deve transcorrer sob a influência do fenômeno La Niña, que atuará com intensidade moderada até meados do mês de junho.