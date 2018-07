Verba federal não atinge piores cidades

Entre os 43 municípios em que os jovens correm mais risco de violência, 58% ou 25 cidades ainda não receberam verbas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). Itabuna, na Bahia, e Marabá, no Pará, os primeiros colocados no ranking do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, por exemplo, ainda não aderiram ao programa.

Criado pelo Ministério da Justiça em agosto de 2007, o Pronasci, que destina verbas para municípios brasileiros desenvolverem projetos de segurança pública, já recebeu a adesão de 115 municípios e liberou até novembro deste ano R$ 900 milhões para programas que investem em benefícios salariais para policiais e criam gabinetes de gestão integrada nos municípios, entre outras ações.

O ministro da Justiça, Tarso Genro, que ontem esteve presente na divulgação do estudo na Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, em São Paulo, comemorou os resultados da pesquisa. "Nós ficamos satisfeitos com o resultado porque reforça essa mudança de paradigma que estamos trabalhando como política de Estado com todos os governadores e prefeitos", disse. "Acreditamos que é fundamental o protagonismo das prefeituras nessa área, executando medidas preventivas voltadas para a juventude", disse Tarso.

O ministro afirmou que parte dos municípios que aderiram ao Pronasci já conseguiu avançar nas condições de segurança pública e, por esse motivo, apresentam índices acima dos demais. De acordo com o estudo, no entanto, os municípios com índices de vulnerabilidade alta e muito alta são os que proporcionalmente têm mais adesão ao Pronasci. "Isso mostra que estamos acertando o foco, já que os investimentos devem priorizar as cidades em piores condições", rebateu a assessora especial do Ministério da Justiça, Regina Miki.

ORÇAMENTOS

Em relação aos investimento em segurança pública, os resultados apresentados ontem mostraram que quanto maior os gastos dos municípios nesse setor menor o índice de vulnerabilidade dos jovens. As cidades com menor risco investiram em média 1,3% do orçamento nessa área. As de vulnerabilidade muito alta gastaram só 0,4% das verbas na segurança. Os jovens também sofrem menos riscos em cidades que gastaram mais em policiamentos das guardas municipais.

