Verde e rosa, Cabral vibra com bateria da Mangueira Quinta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, a Mangueira encerrou o seu desfile há pouco. Vestido com uma camisa listada de verde e rosa, o governador do Rio, Sérgio Cabral, incentivou a bateria da escola. No período pré-carnavalesco, houve um mutirão no barracão para que tudo estivesse pronto a tempo, com a presença, inclusive, de trabalhadores de outras agremiações. O espírito guerreiro foi simbolizado pelo ex-jogador Raí, um dos empurradores do carro abre-alas.