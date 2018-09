O ex-cabo eleitoral Marcelo Lopes, o Marcelo Agulha, foi morto no dia 21 de junho do ano passado, em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. O vereador teria sido o mandante do crime, segundo a polícia. Alves se elegeu em 2008. Segundo sua biografia no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele é militar da ativa há mais de 23 anos. Atuou como assessor em diversos órgãos do governo estadual.