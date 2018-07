Vereador de Ribeirão Bonito morre em acidente de carro O vereador Florisvaldo Barbosa do Carmo, de 43 anos, de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, morreu na madrugada deste domingo (7), em um acidente na Rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira, entre Ribeirão Bonito e Dourado. Outras duas pessoas também morreram no local e três ficaram feridas gravemente. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 2 horas, um veículo Gol invadiu a pista contrária, na altura do km 183, e bateu de frente com um Astra, onde estavam o vereador e José Ribeiro de Souza Filho, que morreram na hora. O motorista do Gol, André Rodrigues da Silva, de 25 anos, a passageira Adriana Rodrigues da Silva e outro passageiro ainda não identificado tiveram ferimentos graves e foram levados para a Santa Casa de São Carlos. Natália Garcia, de 17 anos, que também estava no Gol, morreu no local.