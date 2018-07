Vereador de Ubá-MG é preso em flagrante por estupro

Segundo a Polícia Militar (PM), um homem que fotografava o Horto Florestal da cidade ligou denunciando o abuso. Quando a PM chegou ao local, o vereador, de acordo com a polícia, alegou que havia levado a menina e a mãe ao local para mostrar "macaquinhos na floresta".

No entanto, a própria menor confirmou o abuso. A testemunha também filmou o abuso e entregou o vídeo à polícia. O vereador e a mulher foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável - caracterizado em caso de sexo com menores de 14 anos, mesmo que seja feito com consentimento da vítima - e levados para o presídio da cidade, onde devem aguardar julgamento. A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar do município.