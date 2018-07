Vereador defende publicação de alvará na internet

De acordo com Pesaro, essa seria uma maneira de promover um controle social dessas casas e evitar o acontecimento de novas tragédias, como o incêndio em uma boate na cidade de Santa Maria (RS), que matou mais de 200 pessoas.

"Tudo tem de estar na internet sob pena de cassação do alvará", explicou o vereador. Pesaro disse que pretende apresentar o projeto na próxima segunda-feira (4), pois ainda faltam definir alguns detalhes, como o número mínimo de pessoas que a casa comportaria para estar sujeita a essas regras. O vereador deu as declarações durante a abertura do Congresso Estadual do PSDB.