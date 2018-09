Vereador do PSDC é encontrado morte no Rio O vereador Luiz Cláudio de Oliveira, o Claudinho da Academia (PSDC), foi encontrado morto na casa de Gabriel Andreatta, seu sócio e chefe de gabinete, em São Conrado, na zona sul. Ele teria sofrido um enfarte fulminante, aos 39 anos. Claudinho, morador da Rocinha, estava sendo investigado por suposto envolvimento com traficantes de drogas da favela da zona sul. Em 2007, ele foi presidente de uma das associações de moradores da Rocinha e, no ano seguinte, eleito vereador.