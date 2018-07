Vereador do PT do B é indiciado por apologia ao crime O vereador José Paulo Carvalho de Oliveira (PT do B), mais conhecido como Russo, de Piraí, no Médio Paraíba (RJ), foi indiciado por apologia ao crime, cuja pena varia de 3 a 6 meses de detenção. Russo afirmou, em discurso proferido em plenário, que mendigo deveria "virar ração para peixe".